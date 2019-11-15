Антикоррозийное покрытия для днища автомобиля Bosny Undercoat Rubberized

Способы доставки:



Наш магазин осуществляет доставку товаров в большинство населенных пунктов Украины, в кратчайшие сроки для Вашего удобства. Сроки доставки могут варьироваться от 1 до 5 дней в зависимости от выбранного Вами способа доставки. *Доставка заказов оформленных до 13:00, при наличии товара на складе, осуществляется день в день. Во время покупки Вы можете выбрать следующие способы доставки товара:



- Нова Пошта (Доставка в отделение «Нова Пошта»);

- Укрпочта (Доставка в отделение Укрпочты);

- Ин Тайм (Доставка в отделение Ин Тайм).

ВНИМАНИЕ! Уважаемые покупатели, перед тем как оплачивать заказ обязательно уточняйте его наличие у менеджера.