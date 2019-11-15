Прорезиненное антикоррозионное лакокрасочное покрытие Bosny Undercoat эффективно защищает днище автомобиля от повреждений и ржавчины. Может использоваться не только на днище, но и на других поверхностях, подвергающихся коррозийному износу: крыльях, колесных арках, нижних поверхностях порогов и рам.
Средство легко и быстро наносится из спрей-баллончика.
Главные преимущества
- Сохраняет пластичность, не трескается на морозе
- Эффективно защищает поверхности от коррозии
- Вытесняет влагу из стыков между панелями кузова авто
- Лак быстро сохнет
- Не липнет и не мажется
- Защищает днище машины от ударов гравия
Характеристики Антикоррозийное покрытия для днища автомобиля Bosny Undercoat Rubberized
Важно! Следите, чтобы баллон с защитным покрытием не хранился при температуре свыше 50С и не находился под воздействием прямых солнечных лучей.
Как применять антикоррозийное средство для автомобиля
- Взболтайте средство в течение 5 минут.
- Тщательно очистите поверхность: удалите ржавчину с металла, пятна масла и грязи, остатки старой краски и лака, и просушите ее.
- Распыляйте средство на расстоянии 30-40 см, при этом держите баллон вертикально.
- Следите за равномерным нанесением покрытия при обработке.
- Один слой антикора сохнет около 20-30 мин.
- Для качественной защиты поверхности нанесите средство в 2-3 слоя.