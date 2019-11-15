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Доставка заказов осуществляется:
С 15:00 до 18:00 в рабочие дни.
Стоимость доставки:
Правый берег – 200 грн.;
Левый Берег – 300 грн.
*Доставку по области и доставку объемных заказов, уточняйте у менеджера при оформлении.
ВНИМАНИЕ! Уважаемые покупатели, перед тем как оплачивать заказ обязательно уточняйте его наличие у менеджера.
Доставка по Украине

    Способы доставки:

     

    Наш магазин осуществляет доставку товаров в большинство населенных пунктов Украины, в кратчайшие сроки для Вашего удобства. Сроки доставки могут варьироваться от 1 до 5 дней в зависимости от выбранного Вами способа доставки. *Доставка заказов оформленных до 13:00, при наличии товара на складе, осуществляется день в день. Во время покупки Вы можете выбрать следующие способы доставки товара:
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    ВНИМАНИЕ! Уважаемые покупатели, перед тем как оплачивать заказ обязательно уточняйте его наличие у менеджера.

Самовывоз
Самовывоз возможен в центральном офисе нашей компании по адресу г. Днепр, ул. Аэропортовская, 51. В рабочие дни с 10:00 до 18:00, после согласования заказа с менеджером. Оплата: наличная, безналичная.
Мы работаем по графику понедельник - пятница с 9.00 до 18.00
наша продукция

Антикоррозийное покрытия для днища автомобиля Bosny Undercoat Rubberized

  • Бренд
    Bosny
Все характеристики
Количество
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Цена
108.13 грн
от 12 шт.102,72 грн
в наличии
Количество
+
Цена
108.13 грн
от 12 шт.102,72 грн
в наличии

Прорезиненное антикоррозионное лакокрасочное покрытие Bosny Undercoat эффективно защищает днище автомобиля от повреждений и ржавчины. Может использоваться не только на днище, но и на других поверхностях, подвергающихся коррозийному износу: крыльях, колесных арках, нижних поверхностях порогов и рам.

Средство легко и быстро наносится из спрей-баллончика.

Главные преимущества

  • Сохраняет пластичность, не трескается на морозе
  • Эффективно защищает поверхности от коррозии
  • Вытесняет влагу из стыков между панелями кузова авто
  • Лак быстро сохнет
  • Не липнет и не мажется
  • Защищает днище машины от ударов гравия

Характеристики Антикоррозийное покрытия для днища автомобиля Bosny Undercoat Rubberized

Бренд Bosny
Объем 600 мл
Упаковка 12шт
Параметры упаковки Картон. 34х22х15
Срок годности 3 года со дня изготовления
Температура применения -20° до +40°С
Температура эксплуатации -40° до +60°С
Температура хранения +5° до +25°С

Важно! Следите, чтобы баллон с защитным покрытием не хранился при температуре свыше 50С и не находился под воздействием прямых солнечных лучей.

Как применять антикоррозийное средство для автомобиля

  • Взболтайте средство в течение 5 минут.
  • Тщательно очистите поверхность: удалите ржавчину с металла, пятна масла и грязи, остатки старой краски и лака, и просушите ее.
  • Распыляйте средство на расстоянии 30-40 см, при этом держите баллон вертикально.
  • Следите за равномерным нанесением покрытия при обработке.
  • Один слой антикора сохнет около 20-30 мин.
  • Для качественной защиты поверхности нанесите средство в 2-3 слоя.
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