Все о монтажной пене

В ходе ремонтных работ по установке различных встроенных конструкций возникает необходимость применения материала, способного заполнять образующиеся пустоты и отверстия. Лучше всего с этим может справиться монтажная пена, расфасованная в аэрозольные баллоны под давлением. Это материал, уникальные свойства которого позволяют широко применять его при строительных и монтажных работах разного уровня сложности.

Что такое монтажная пена?

Это герметик на основе пенополиуретана. Основные компоненты полиуретановой пены: метилендифенилдиизоцианат, полиолы, катализаторы, стабилизаторы и вспениватель.

Состав находится в аэрозольном баллоне в жидком состоянии, но при выходе и последующем контакте с влагой, присутствующей в воздухе, полимеризуется и затвердевает. Благодаря этому пенный материал крепко фиксирует конструкции, а также стабилизирует их при незначительных перемещениях. Если состав качественный, он достаточно хорошо справляется с фиксацией массивных элементов.

Основные свойства строительной пены

Способность многократно увеличиваться в объеме, что в значительной степени упрощает и ускоряет рабочий процесс.

Хорошая адгезия к различным материалами поверхности, за исключением полиэтилена, тефлона, силикона, полипропилена, льда и масла.

Первичное и вторичное расширение. После нанесения пена расширяется в несколько раз сразу после появления из баллона. Это следует учитывать, так как ее излишки могут сильно деформировать материал, с которым происходит работа. Вторичное расширение происходит в процессе затвердения, обычно этот процесс происходит в течение суток.

Объём выхода. На баллоне указано примерное количество затвердевшего продукта — как правило, это 50, 60 или 70 литров. Реальный выход материала зависит зависит от разных факторов, в том числе температуры воздуха и нередко оказывается меньше указанного.

Вязкость. При условии соблюдения температурного режима качественная монтажная пена не должна течь.

Пенный состав легко заполняет щели и стыки, даже если они расположены в труднодоступных местах.

Основные функции строительной пены:

Качественное крепление и фиксация конструкций из металла, дерева и ПВХ (например, оконные рамы, водопроводные трубы).

Звукоизоляция. Благодаря большому количеству изолированных друг от друга воздушных ячеек, состав эффективно препятствует прохождению звуковых волн.

Герметизация. Материал хорошо заполняет пустое пространство между кирпичами, бетонными плитами и другими стройматериалами.

Теплоизоляция. 2,5-сантиметровый слой пенополиуретана обладает теплопроводностью, как у 19-сантиметрового деревянного бруса или как у кирпичной стены полуметровой толщины.

Важно! Застывший материал разрушается под воздействием ультрафиолета, поэтому участки, на которые попадает солнечный свет следует покрыть шпатлевкой или штукатуркой.

Применение монтажной пены

Особенности использования строительной пены зависят от ее вида. Поскольку после распыления состав увеличивается в объеме, необходимо учитывать габариты заполняемых проемов: узкие пространства лучше заполнять составом с небольшим расширением.

При заполнении большого по объему пространства состав наносят слой за слоем, увлажняя предыдущий слой после полимеризации. Также существует технология, при которой проем предварительно заполняют филлером (например, щебнем) и только после этого применяют пенный материал с небольшим расширением.

Виды монтажной пены

Существует два основных вида:

Профессиональная — наносится с помощью монтажного пистолета, что помогает наносить материал более точно и экономно. Обладает меньшим вторичным расширением, чем бытовая. Бытовая — наносится посредством трубочного адаптера. Ее следует использовать в случае необходимости запенить небольшой участок.

Классы горючести монтажной пены

B1 — огнеупорная (наиболее предпочтительный вариант с точки зрения пожароопасности);

B2 — самозатухающая;

B3 — горючая.

В огнеупорный состав включены особые компоненты, которые устойчивы даже в условиях крайне высокой температуры. Его применяют не только для объектов, эксплуатация которых происходит в экстремальных условиях, а также даже при небольшом риске возникновения пожаров.

Температура использования монтажной пены

При выборе пенного материала очень важно знать температуру, при которой будут проводиться работы. Для эффективного применения материала также важна достаточная влажность воздуха. Чем она выше, тем более благоприятные условия для расширения и качественной полимеризации состава.

Монтажная пена – материал сезонного использования. Существуют составы для летнего и зимнего и всесезонного применения:

Летняя. Применяется в теплое время года при температурах от +5 до +35 °С.

Зимняя. Применяется при пониженных температурах до – 20 °С включительно. Характеризуется слабым расширением, поэтому при работе с такой видом материала целесообразно смачивать его водой из пульверизатора.

Всесезонная. Характеризуется хорошей способностью к расширению и применяется при температуре от -10 до +35°С.

Информация о том, какую температуру выдерживает монтажная пена и в каких условиях ее лучше использовать, указана на упаковке.

Правила использования

Есть ряд несложных правил, следуя которым вы сможете провести работы максимально качественно:

Соблюдайте условия хранения, указанные на упаковке. По возможности используйте состав с большим запасом срока годности. Чем ближе его конец, тем более вязким становится материал,что негативно сказывается на его свойствах.

Увлажните поверхность, на которую вы будете наносить пенный материал.

Следите, чтобы баллон с пеной был правильной температуры.

Для того, чтобы состав был однородным, перед первым применением интенсивно встряхивайте баллон в течение минуты, также встряхивайте его несколько раз перед каждым применением.

Во время использования держите баллон вверх дном.

Работайте только в спецформе и перчатках, так как удалить пену с одежды очень сложно. Перед проведением работ желательно приобрести очиститель, им вы сможете отчистить состав и промыть пистолет или насадку на баллон. Засохшую пену с кожи рук можно удалить только пемзой.

Важно! Застывший состав разрушается под действием ультрафиолета (солнечных лучей). Для сохранности структуры и формы пены, её необходимо шпаклевать.

Как выбрать монтажную пену

Лучший способ выбрать качественный пенный материал — проконсультироваться с профессионалом. Это может быть человек, который имеет большой опыт в проведении строительно-ремонтных работ или консультант магазина.

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