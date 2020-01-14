Покраска жидкой резиной BeLife SPRAYSTICKER – рекомендуемая технология

Жидкая резина для авто – экологически чистая краска для автомобильного декорирования и защиты от механических повреждений. С ее помощью можно придать мотоциклу или машине уникальный внешний вид. При необходимости, вы сможете легко вернуться к первоначальному виду, просто сняв покрытие. Универсальный материал может использоваться для салона, дисков, кузова авто. Благодаря отличным гидроизоляционным свойствам покрытие автомобиля жидкой резиной устойчиво к негативному воздействию факторов окружающей среды.

Что такое жидкая резина для авто?

Это инновационное покрытие, которое можно наносить на кузов автомобиля или на отдельные его элементы. Покраска машины таким материалом позволяет добиться высоких противоударных и противоскользящих свойств. Краска может иметь как глянцевую, так и матовую текстуру. Ее можно смешивать с красками других оттенков для получения необычных оттенков.

Основные характеристики и применение

Краска-спрей BeLife считается уникальным мультифункциональным материалом:

устойчива к погодным воздействиям;

не имеет запаха;

сохраняет эластичность после высыхания;

при необходимости легко удаляется;

защищает карбон, стеклянные, пластиковые и металлические поверхности от царапин и сколов;

образует резиновый слой с противоскользящими свойствами;

большой ассортимент цветов: есть металлик, хамелеон и ряд ярких оттенков;

не содержит силикон.

Плюсы и минусы покраски авто жидкой резиной

К основным плюсам относятся:

Высокая устойчивость к механическим воздействиям.

Демонтаж не нанесет вреда лакокрасочному покрытию.

Водонепроницаемость и стойкость к воздействию химических средств, щелочи и кислоты.

Отличные адгезивные свойства.

Легкое нанесение методом распыления.

Устойчивость к воздействию солнечных лучей и перепаду температур.

Иногда этот материал используют вместо лакокрасочного покрытия, поскольку покрыть им полностью кузов обойдется гораздо дешевле, чем его покрасить. При соблюдении всех условий состав можно самостоятельно нанести в гаражных условиях, но выполнять работу следует строго по инструкции.

Минусы:

Наличие специального оборудования.

Небольшой срок службы.

Невысокая прочность покрытия.

За один год покрытие жидкой резиной способно потерять презентабельный внешний вид. На нем могут появиться сколы и прочие дефекты. Пролитые на поверхность нефтепродукты пагубно воздействуют на покрытие, оставляя следы. В сравнении с другими материалами, покрытие этого вида гораздо быстрее приходит в негодность. Срок службы зависит от ухода за автомобилем и условий эксплуатации.

Преимущества в сравнении с пленкой (винилом)

В сравнении с виниловой пленкой, нанесение жидкой резины возможно на поверхностях, которые имеют сложную форму.

При снятии на кузове не остается следов от клея.

Для снятия не потребуется нагревать поверхность.

С нанесением справится каждый автолюбитель в любых условиях и без помощников.

Покраска обойдется вам намного дешевле, чем покрытие виниловой пленкой.

Технология покраски авто жидкой резиной

Для правильного нанесения потребуется малярный скотч, укрывочная бумага или пленка, неагрессивный обезжириватель и баллончики с краской.

Подготовка

Перед нанесением состава следует тщательно вымыть и высушить автомобиль. Оставьте его на некоторое время в сухом помещении. Убедитесь, что на поверхности не осталось жидкости. Затем обезжирьте ее и удалите все следы предыдущих покрытий. Если поверхность была обработана воском, вы не получите качественного результата, пока не удалите все его следы. обезжирить окрашиваемую поверхность с помощью антисиликона (неагрессивного растворителя).

Подготовительный этап включает в себя:

Закрытие пространства за решеткой радиатора и на бампере, чтобы материал не проник внутрь. Защита окна и лобового стекла при помощи малярного скотча. Снятие рамок для гос.номера. Закрытие полностью колес (если вы их не планируете их покрывать).

Совет! Обклеивать диск необходимо таким образом, чтобы малярный скотч заходил под буртик диска, а также штуцер подкачки колес. Для лучшей адгезии необходимо заматовать поверхность с помощью наждачной бумаги с мелким зерном.

Фары можно не закрывать. Если на них случайно попадет состав, его можно легко удалить.

Инструкция по нанесению

Перед нанесением материала баллончик должен быть температуры 18–25 градусов. Его следует хорошо взболтать в течение 3–5 минут. Наносите первый слой легким напылением, чтобы виднелась основная краска. Держите баллончик в вертикальном положении. Дайте резине высохнуть 10–20 минут до полной матовости. Второй слой наносите таким образом, чтобы окрашиваемая поверхность получилась с однородным тоном и без потеков. Так нанесите еще 4 слоя.

Для полного высыхания следует подождать 24 часа. После этого автомобиль можно эксплуатировать даже в экстремальных условиях (снег, вода, намерзание, Керхер).

Видео инструкция по покраске дисков жидкой резиной

В видео подробно показаны все этапы покраски дисков жидкой резиной BeLife SPRAYSTICKER. Вы узнаете, как правильно провести подготовку, как нанести грунтовочный слой, как нанести первый и последующие слои краски.

Важно! После покраски автомобиль нельзя мыть трое суток. Пользоваться услугами автоматических моек и щеток разрешается только через месяц. Также избегайте подтеков бензина вблизи заправочной горловины, поскольку резиновое покрытие боится топлива.

Примерный расход жидкой резины

При подсчете расхода материала важно учесть несколько факторов:

Оптимальное количество слоев – 5–10 .

При покраске авто из темного в светлый предварительно следует нанести 2–3 слоя белого цвета.

При окрашивании без изменения цвета достаточно 6 слоев краски, что позволит сократить ее расход примерно на треть.

Также расход зависит от габаритов транспортного средства. При классическом окрашивании автомобильного кузова можно ориентироваться на такие показатели:

Микролитражные авто – 6–8 литров.

Малолитражные – 8–10 литров.

Представительские седаны и внедорожники – 20 баллонов.

На комплект дисков R13 в среднем уходит 3 баллончика, R15–17 — 4 баллона, R17–22 — 6 баллонов.

Объем зависит от цвета, поэтому может немного отличаться.

Заключение

Покраска машины жидкой резиной – простой и легкий способ эффектно изменить вид авто. BeLife SPRAYSTICKER создаст идеальное покрытие и надежно защитит поверхность от действия вредных факторов. Благодаря прямым поставкам все наши товары имеют доступную цену. Чтобы приобрести нашу продукцию, заполните форму заказа или свяжитесь по телефону с нашими сотрудниками. Консультанты ответят на все интересующие вас вопросы и помогут с выбором товара.