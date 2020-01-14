Покраска жидкой резиной BeLife SPRAYSTICKER – рекомендуемая технология

Жидкая резина для авто – экологически чистая краска для автомобильного декорирования и защиты от механических повреждений. С ее помощью можно придать мотоциклу или машине уникальный внешний вид. При необходимости, вы сможете легко вернуться к первоначальному виду, просто сняв покрытие. Универсальный материал может использоваться для салона, дисков, кузова авто. Благодаря отличным гидроизоляционным свойствам покрытие автомобиля жидкой резиной устойчиво к негативному воздействию факторов окружающей среды.
Это инновационное покрытие, которое можно наносить на кузов автомобиля или на отдельные его элементы. Покраска машины таким материалом позволяет добиться высоких противоударных и противоскользящих свойств. Краска может иметь как глянцевую, так и матовую текстуру. Ее можно смешивать с красками других оттенков для получения необычных оттенков.
Краска-спрей BeLife считается уникальным мультифункциональным материалом:
К основным плюсам относятся:
Иногда этот материал используют вместо лакокрасочного покрытия, поскольку покрыть им полностью кузов обойдется гораздо дешевле, чем его покрасить. При соблюдении всех условий состав можно самостоятельно нанести в гаражных условиях, но выполнять работу следует строго по инструкции.
Минусы:
За один год покрытие жидкой резиной способно потерять презентабельный внешний вид. На нем могут появиться сколы и прочие дефекты. Пролитые на поверхность нефтепродукты пагубно воздействуют на покрытие, оставляя следы. В сравнении с другими материалами, покрытие этого вида гораздо быстрее приходит в негодность. Срок службы зависит от ухода за автомобилем и условий эксплуатации.
Для правильного нанесения потребуется малярный скотч, укрывочная бумага или пленка, неагрессивный обезжириватель и баллончики с краской.
Перед нанесением состава следует тщательно вымыть и высушить автомобиль. Оставьте его на некоторое время в сухом помещении. Убедитесь, что на поверхности не осталось жидкости. Затем обезжирьте ее и удалите все следы предыдущих покрытий. Если поверхность была обработана воском, вы не получите качественного результата, пока не удалите все его следы. обезжирить окрашиваемую поверхность с помощью антисиликона (неагрессивного растворителя).
Подготовительный этап включает в себя:
Совет! Обклеивать диск необходимо таким образом, чтобы малярный скотч заходил под буртик диска, а также штуцер подкачки колес. Для лучшей адгезии необходимо заматовать поверхность с помощью наждачной бумаги с мелким зерном.
Фары можно не закрывать. Если на них случайно попадет состав, его можно легко удалить.
Для полного высыхания следует подождать 24 часа. После этого автомобиль можно эксплуатировать даже в экстремальных условиях (снег, вода, намерзание, Керхер).
В видео подробно показаны все этапы покраски дисков жидкой резиной BeLife SPRAYSTICKER. Вы узнаете, как правильно провести подготовку, как нанести грунтовочный слой, как нанести первый и последующие слои краски.
Важно! После покраски автомобиль нельзя мыть трое суток. Пользоваться услугами автоматических моек и щеток разрешается только через месяц. Также избегайте подтеков бензина вблизи заправочной горловины, поскольку резиновое покрытие боится топлива.
При подсчете расхода материала важно учесть несколько факторов:
Также расход зависит от габаритов транспортного средства. При классическом окрашивании автомобильного кузова можно ориентироваться на такие показатели:
Объем зависит от цвета, поэтому может немного отличаться.
Покраска машины жидкой резиной – простой и легкий способ эффектно изменить вид авто. BeLife SPRAYSTICKER создаст идеальное покрытие и надежно защитит поверхность от действия вредных факторов. Благодаря прямым поставкам все наши товары имеют доступную цену. Чтобы приобрести нашу продукцию, заполните форму заказа или свяжитесь по телефону с нашими сотрудниками. Консультанты ответят на все интересующие вас вопросы и помогут с выбором товара.