Какая краска лучше алкидная или акриловая?

Потребители нередко задаются вопросом о том, какую же краску лучше выбрать – алкидную или акриловую. Чтобы ответить на этот вопрос, следует подробнее разобраться в особенностях их состава, свойствах и сфере применения. Например, сейчас для покраски автомобилей используются исключительно АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ.

Особенности состава и характеристик

Краски обычно отличаются по таким характеристикам, как плотность, твердость и эластичность. От их соотношения зависят защитные свойства состава.

Особенности акриловых красок

Их основу составляют полиакриловые полимеры. Также в состав добавляют специальные компоненты, которые улучшают свойства материала: скорость высыхания, эластичность, устойчивость к погодным условиям. Могут растворяться как органическими соединениями, так и водой. Более экологичны и безопасны для здоровья.

Особенности алкидных красок

Алкидные красящие составы считаются современной разновидностью классических масляных, так как имеют идентичный механизм отвердевания и пленкообразования. Причем пленка отличается высокой прочностью, но меньшей эластичностью. Чтобы исправить нехватку эластичности, в них добавляют натуральные масла.

Основу алкидных составов составляет алкидный лак, чаще пентафталевый, глифталевый встречается гораздо реже. Также в составе есть многоатомные спирты (глицерин), красящие пигменты, растворители, канифоль и растительные масла. В качестве растворителей используются органические соединения.

Справка! Слово «алкид» происходит от сочетания слова «alcohol» (алкоголь) и «acid» (кислота).

Основные свойства

Чтобы понять, какой тип краски лучше выбрать, следует проанализировать их основные характеристики.

Срок службы

Акриловая краска служит значительно дольше, чем алкидная. При соблюдении технологии подготовки поверхности и нанесения состава, акрил не теряет своих свойств на протяжении от 7 лет на поверхностях из древесины и до 20 лет на поверхностях из металла, пластика, камня, штукатурки и т.д.

Лакокрасочное покрытие на алкидной основе целесообразно обновлять ежегодно, так как кислород и ультрафиолет интенсивно разрушают ее поверхностный слой способствуя образованию трещин и интенсивной потере первостепенного цвета.

Устойчивость к ультрафиолетовому воздействию

Лакокрасочное покрытие на акриловой основе практически не меняет свойства поверхностной пленки под воздействием солнечных лучей. Не выцветает, не желтеет, не тускнеет и не теряет глянец. Благодаря полимерным составляющим, не вступает в химическую реакцию с кислородом и, соответственно, не поддается окислению.

Алкидные покрытия теряют первостепенный вид в течение первого года эксплуатации — выцветают, растрескиваются и тускнеют. По этой причине ими не стоит окрашивать поверхности, которые подвержены интенсивному воздействию солнечных лучей.

Устойчивость к механическим воздействиям

Более длительный процесс формирования акриловой пленки компенсируется более высоким уровнем устойчивости к механическим воздействиям (деформации, царапины). Акриловые краски не меняют своих характеристик и первостепенного цвета при повышенных температурах, поэтому их возможно применять при окрашивании радиаторов и других поверхностей, подверженных нагреванию. Чего нельзя сказать об алкидах — их состав неустойчив и обычно требует ежегодного обновления.

Антикоррозионная защита

Акриловые краски предохраняют поверхности от коррозийных процессов. Благодаря наличию в составе специальных добавок ими можно окрашивать поверхности, которые уже имеют следы ржавчины. В то время как алкидная краска не окрашивает ржавчину и не защищает покрытие от коррозии.

Паропроницаемость

Акриловая краска, в отличии от алкидной, обладает свойствами паропроницаемости, что обеспечивает беспрепятственный выход влаги из окрашиваемой поверхности. Это свойство препятствует процессу гниения при окрашивании древесины, а также является важным фактором при окрашивании фасадов здания.

Высыхание

К преимуществам алкидной краски можно отнести относительно быстрое время высыхания, она сравнительно быстрее набирает первостепенную прочность. Оптимальное время высыхания колеблется в пределах от 8 до 24 часов. В то время как полный процесс полимеризации акрилов составляет 24 часа при условии, что воздух в помещении сухой, а температура составляет +25 градусов.

Нюансы выбора

Для правильного выбора лакокрасочного материала необходимо определиться с задачами, которые предъявляются к окрашиваемой поверхности. Если нет необходимости противостоять атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению, а также она не будет подвержена механическим воздействиям и срок ее службы — не более одного года, то есть смысл остановиться на алкидах. Их стоимость в Украине в большинстве случаев дешевле (если не учитывать дополнительный слой окрашивания лаком).

Акриловая краска — идеальный выбор в случаях, если:

окрашиваемая поверхность будет подвержена воздействию окружающей среды;

есть необходимость защитить поверхность от образования царапин, сколов, коррозии и гниения;

нужно придать окрашиваемой поверхности более привлекательный внешний вид;

нет желания ежегодно повторять окрашивание.

Достоинства и недостатки акриловой краски

Преимущества составов на основе акрила:

Отличная адгезия.

Длительный срок эксплуатации. Акрил, нанесенный на древесину способен сохранять привлекательный внешний вид в течение 8 лет. На металлических и оштукатуренных поверхностях покрытие держится не менее 20 лет.

Высокая устойчивость к воздействию солнечных лучей.

Применение для наружных и внутренних работ.

Устойчивость к высоким температурам, за счет чего лакокрасочный материал можно наносить на радиаторы и другие поверхности.

Нетоксичность, так как в составе отсутствуют органические растворители.

Антикоррозийные свойства.

Высокая пожаробезопасность.

Поверхность, окрашенная акрилом, способна «дышать». Это благотворно влияет на сохранение эксплуатационных характеристик изделий из дерева.

Быстрое высыхание.

Экономичный расход.

Богатый ассортимент оттенков.

Легкое удаление красящего состава из нежелательного места без повреждения поверхности.

Недостатками акриловой краски покупатели обычно называют ее высокую стоимость и длительное окончательное затвердевание – до 30 дней.

Достоинства и недостатки алкидной краски

К преимуществам алкидов относятся:

Простота применения.

Невысокая стоимость.

Антикоррозийные свойства при наличии в составе дополнительных добавок.

Стойкость к химическим средствам.

Хорошая влагоустойчивость.

Высокие адгезивные свойства.

Первичная полимеризация происходит спустя 1 час, а максимальное затвердевание — в течение нескольких дней. Для окрашивания вам не понадобятся профессиональные рабочие инструменты.

Из недостатков стоит отметить не очень долгий срок службы покрытия. При высыхании компоненты алкидной краски издают специфический запах, поэтому не рекомендуется находиться в свежеокрашенном помещении без проветривания. Также к недостаткам алкидов можно отнести использование растворителей, недостаточную пожаробезопасность и небольшую палитру цветов. Последний недостаток легко исправляется покупкой необходимого колера.

Важно! Европейские производители уже полностью отказались от производства вредных для здоровья и окружающей среды алкидных составов.

Какая краска лучше для авто: акриловая или алкидная?

Главное отличие алкидной краски от акриловой — срок службы, а второе по значимости — цена. Если вам предпочтительна долговечность покрытия и не сильно важна его стоимость, то однозначно лучше купить акриловый состав.

Можно ли наносить краски друг на друга?

Акрил можно наносить на алкидную эмаль, но перед этим следует провести небольшой тест – на поверхность с алкидной эмалью положите тканевую салфетку, пропитанную растворителем, и плотно прижмите на 25–35 секунд. Если после манипуляции на салфетке отсутствуют следы красящего состава, значит можете смело наносить акриловую эмаль. Рекомендуем предварительно обработать окрашиваемую поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

Важно! Нежелательно наносить акрил на свежее алкидное покрытие, поскольку это грозит появлением темных пятен.

Важные рекомендации

При работе с любым составом обязателен подготовительный этап. Сперва очистите поверхность от грязи и пыли, затем обезжирьте ее. Не забывайте во время работы использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать правила техники безопасности, поскольку лакокрасочные материала могут содержать токсичные вещества.