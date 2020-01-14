Какая краска лучше алкидная или акриловая?

Потребители нередко задаются вопросом о том, какую же краску лучше выбрать – алкидную или акриловую. Чтобы ответить на этот вопрос, следует подробнее разобраться в особенностях их состава, свойствах и сфере применения. Например, сейчас для покраски автомобилей используются исключительно АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ.
Краски обычно отличаются по таким характеристикам, как плотность, твердость и эластичность. От их соотношения зависят защитные свойства состава.
Их основу составляют полиакриловые полимеры. Также в состав добавляют специальные компоненты, которые улучшают свойства материала: скорость высыхания, эластичность, устойчивость к погодным условиям. Могут растворяться как органическими соединениями, так и водой. Более экологичны и безопасны для здоровья.
Алкидные красящие составы считаются современной разновидностью классических масляных, так как имеют идентичный механизм отвердевания и пленкообразования. Причем пленка отличается высокой прочностью, но меньшей эластичностью. Чтобы исправить нехватку эластичности, в них добавляют натуральные масла.
Основу алкидных составов составляет алкидный лак, чаще пентафталевый, глифталевый встречается гораздо реже. Также в составе есть многоатомные спирты (глицерин), красящие пигменты, растворители, канифоль и растительные масла. В качестве растворителей используются органические соединения.
Справка! Слово «алкид» происходит от сочетания слова «alcohol» (алкоголь) и «acid» (кислота).
Чтобы понять, какой тип краски лучше выбрать, следует проанализировать их основные характеристики.
Акриловая краска служит значительно дольше, чем алкидная. При соблюдении технологии подготовки поверхности и нанесения состава, акрил не теряет своих свойств на протяжении от 7 лет на поверхностях из древесины и до 20 лет на поверхностях из металла, пластика, камня, штукатурки и т.д.
Лакокрасочное покрытие на алкидной основе целесообразно обновлять ежегодно, так как кислород и ультрафиолет интенсивно разрушают ее поверхностный слой способствуя образованию трещин и интенсивной потере первостепенного цвета.
Лакокрасочное покрытие на акриловой основе практически не меняет свойства поверхностной пленки под воздействием солнечных лучей. Не выцветает, не желтеет, не тускнеет и не теряет глянец. Благодаря полимерным составляющим, не вступает в химическую реакцию с кислородом и, соответственно, не поддается окислению.
Алкидные покрытия теряют первостепенный вид в течение первого года эксплуатации — выцветают, растрескиваются и тускнеют. По этой причине ими не стоит окрашивать поверхности, которые подвержены интенсивному воздействию солнечных лучей.
Более длительный процесс формирования акриловой пленки компенсируется более высоким уровнем устойчивости к механическим воздействиям (деформации, царапины). Акриловые краски не меняют своих характеристик и первостепенного цвета при повышенных температурах, поэтому их возможно применять при окрашивании радиаторов и других поверхностей, подверженных нагреванию. Чего нельзя сказать об алкидах — их состав неустойчив и обычно требует ежегодного обновления.
Акриловые краски предохраняют поверхности от коррозийных процессов. Благодаря наличию в составе специальных добавок ими можно окрашивать поверхности, которые уже имеют следы ржавчины. В то время как алкидная краска не окрашивает ржавчину и не защищает покрытие от коррозии.
Акриловая краска, в отличии от алкидной, обладает свойствами паропроницаемости, что обеспечивает беспрепятственный выход влаги из окрашиваемой поверхности. Это свойство препятствует процессу гниения при окрашивании древесины, а также является важным фактором при окрашивании фасадов здания.
К преимуществам алкидной краски можно отнести относительно быстрое время высыхания, она сравнительно быстрее набирает первостепенную прочность. Оптимальное время высыхания колеблется в пределах от 8 до 24 часов. В то время как полный процесс полимеризации акрилов составляет 24 часа при условии, что воздух в помещении сухой, а температура составляет +25 градусов.
Для правильного выбора лакокрасочного материала необходимо определиться с задачами, которые предъявляются к окрашиваемой поверхности. Если нет необходимости противостоять атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению, а также она не будет подвержена механическим воздействиям и срок ее службы — не более одного года, то есть смысл остановиться на алкидах. Их стоимость в Украине в большинстве случаев дешевле (если не учитывать дополнительный слой окрашивания лаком).
Акриловая краска — идеальный выбор в случаях, если:
Преимущества составов на основе акрила:
Недостатками акриловой краски покупатели обычно называют ее высокую стоимость и длительное окончательное затвердевание – до 30 дней.
К преимуществам алкидов относятся:
Первичная полимеризация происходит спустя 1 час, а максимальное затвердевание — в течение нескольких дней. Для окрашивания вам не понадобятся профессиональные рабочие инструменты.
Из недостатков стоит отметить не очень долгий срок службы покрытия. При высыхании компоненты алкидной краски издают специфический запах, поэтому не рекомендуется находиться в свежеокрашенном помещении без проветривания. Также к недостаткам алкидов можно отнести использование растворителей, недостаточную пожаробезопасность и небольшую палитру цветов. Последний недостаток легко исправляется покупкой необходимого колера.
Важно! Европейские производители уже полностью отказались от производства вредных для здоровья и окружающей среды алкидных составов.
Главное отличие алкидной краски от акриловой — срок службы, а второе по значимости — цена. Если вам предпочтительна долговечность покрытия и не сильно важна его стоимость, то однозначно лучше купить акриловый состав.
Акрил можно наносить на алкидную эмаль, но перед этим следует провести небольшой тест – на поверхность с алкидной эмалью положите тканевую салфетку, пропитанную растворителем, и плотно прижмите на 25–35 секунд. Если после манипуляции на салфетке отсутствуют следы красящего состава, значит можете смело наносить акриловую эмаль. Рекомендуем предварительно обработать окрашиваемую поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.
Важно! Нежелательно наносить акрил на свежее алкидное покрытие, поскольку это грозит появлением темных пятен.
При работе с любым составом обязателен подготовительный этап. Сперва очистите поверхность от грязи и пыли, затем обезжирьте ее. Не забывайте во время работы использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать правила техники безопасности, поскольку лакокрасочные материала могут содержать токсичные вещества.